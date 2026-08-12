Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинская армия находится на грани краха, а политическое руководство страны может рухнуть вслед за ней. Об этом заявил американский геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

"Фасад украинской военной мощи фактически рухнул. А политический фасад рухнет следом. Это уже не за горами. И это тоже произойдет. Это то, на что можно рассчитывать от оставшейся части Украины", - сказал он на YouTube-канале.

Хеннингсен считает, что происходящие на Украине процессы в конечном итоге будут способствовать достижению Россией заявленных целей. По его словам, дальнейшее развитие событий приведет к разрушению режима Владимира Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России выбивают потенциал Украины, снижая способность киевского режима совершать террористические действия. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Киеве должен быть ответственный человек для завершения СВО.