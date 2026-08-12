С 1 сентября россиян смогут экстренно отзывать из отпуска: кого это коснется

Работников опасных предприятий смогут экстренно отзывать из отпуска Фото: REUTERS.

С 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий в экстренных случаях отзывать из отпуска сотрудников предприятий с вредными и опасными условиями труда. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Парламентарий уточнил, что работник может быть привлечен к работе во время отпуска только для предотвращения катастрофы, производственной аварии, устранения их последствий, а также ликвидации последствий стихийных бедствий.

Антропенко отметил, что закон сохраняет право сотрудников вредных и опасных производств на полноценный ежегодный отпуск. При этом ранее действующие нормы не позволяли отзывать таких работников из отпуска ни при каких обстоятельствах.

Часы работы во время экстренного отзыва будут оплачиваться в двойном размере. Депутат добавил, что часть отпуска должна будет предоставляться сотруднику в удобное для него время в течение текущего рабочего года либо переноситься на следующий.

Ранее KP.RU сообщал, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска в трех случаях. Сотрудник продолжит работать, если стаж меньше шести месяцев, если отпуск запрашивается вне установленного графика и если заявление подается с последующим увольнением.