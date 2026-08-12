Минтранс назвал дату возвращения прямого рейса Эр-Рияд — Москва

Минтранс объявил о возобновлении рейсов Saudia Airlines в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд — Москва в сентябре 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта РФ.

«Саудовская авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить полеты из Эр-Рияда в Москву в сентябре 2026 года», — говорится в сообщении собеседника агентства.

В ведомстве напомнили, что в этом летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию осуществляет авиакомпания «Азимут»: два раза в неделю из Махачкалы в Джидду и один раз в неделю из Сочи в Табук.

Напомним, что перевозчик временно прекратил полеты с февраля после ухудшения обстановки в ближневосточном регионе.

Кроме этого, сирийская авиакомпания Syrian Airlines официально заявила о возобновлении прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой с 16 августа.

Немногим ранее россиянам напомнили, что прямое авиасообщение из России открыто с 36 странами.