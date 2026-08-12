Вернуть долг без расписки можно: юрист объяснил схему

Юрист Леер: без расписки долг можно вернуть при помощи электронной переписки Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Отсутствие письменного соглашения при передаче денег чаще всего становится причиной конфликтов даже между родственниками или друзьями. Об этом напомнил агентству «Прайм» юрист Артур Леер.

Эксперт предупредил: закон не запрещает кредитору обращаться в суд, но доказать свою позицию будет непросто. Однако на сегодняшний день основным доказательством в таких спорах служит электронная переписка.

«Однако обычные скриншоты легко оспорить, поэтому до обращения в суд целесообразно заверить переписку у нотариуса — протокол осмотра электронных доказательств существенно повышает их ценность», — пояснил юрист.

Он уточнил, что банковские выписки подтверждают лишь сам факт перевода. Если в назначении платежа указано «заем» — это играет на руку кредитору. Если же «подарок» или «материальная помощь» — процесс значительно усложняется. Важна и досудебная претензия: она демонстрирует добросовестность стороны и может побудить должника письменно признать долг.

В свою очередь юрист Екатерина Нечаева рассказала, как вернуть деньги за некачественное лечение.