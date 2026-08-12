Сотрудников миссии ООН задержали в Афганистане после интервью с пострадавшими женщинами

Флаг Афганистана Фото: Wang Qingqin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Главного управления разведки Афганистана задержали двух работников Миссии ООН по содействию Афганистану в городе Герат. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники работали в отделе по правам человека МООНСА. Их задержали вечером 9 августа. Это произошло, когда они покидали офис после завершения рабочего дня.

"Задержанные недавно подготовили доклад о задержаниях женщин в Герате [из-за якобы нарушения ими установленного талибами дресс-кода] и успели взять интервью у нескольких пострадавших девушек", - говорится в материале.

В МООНСА подтвердили факт задержания. При этом представителям миссии не предоставили возможности встретиться с сотрудниками, которые после ареста не выходят на связь.

Ранее KP.RU сообщал, что в Афганистане арестовали жителя уезда Суроби в провинции Кабул за общение с джиннами по телефону. Мужчина утверждал, что он якобы способен связаться с небесными покровителями, чтобы защитить своих подопечных.