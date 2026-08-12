НЛО появляются над американскими военными базами: Рубио обеспокоен

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости тщательного изучения сообщений о неизвестных летательных аппаратах, замеченных вблизи американских военных объектов.

Власти США пока не установили происхождение некоторых объектов, которые наблюдают в воздушном пространстве страны. Рубио считает необходимым выяснить их природу и цели.

"Люди думают, что мы что-то скрываем. Но уверяю вас, если бы мы, эта администрация, что-то знали, президент США плотно бы этим занялся", - сказал он в подкасте Кэти Миллер.

Напомним, у побережья США зафиксировали тысячи таинственных подводных объектов. Приложение Enigma, которое собирает данные об НЛО, получило сообщения о более 9 тысячах загадочных объектов.

Ранее президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети снимок, сгенерированные искусственным интеллектом, с инопланетянином. На фото президент США идет рядом с захваченным в плен пришельцем. Гуманоид при этом закован в цепи.