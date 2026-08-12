Названы потери ВСУ с начала 2026 года

Аналитик Коротченко: ВСУ потеряли более 280 тысяч человек за семь месяцев Фото: REUTERS.

Потери украинской армии убитыми и ранеными с начала 2026 года превысили отметку в 280 тыс. военнослужащих. Об этом российский военный аналитик Игорь Коротченко завил в беседе с РИА Новости.

«Согласно официальным данным Минобороны России, ВСУ с 1 января 2026 года до сегодняшнего дня потеряли 282 585 военнослужащих. При этом потери в количестве более 40 тысяч человек: 41397 и 44255 составили соответственно в июне и июле», — рассказал эксперт.

По данным аналитика, наибольшие потери украинских войск за период с начала 2026 года зафиксированы в секторах ответственности группировок «Центр» (74 655 человек) и «Восток» (74 305). В зоне «Север» потери составили 44 655, «Запад» — 42 405, «Юг» — 35 570, «Днепр» — 10 975 военнослужащих.

Как ранее заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, потери украинских войск за время проведения специальной военной операции близки к 2,5 млн человек.