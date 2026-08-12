В России начнут тестировать беспилотные трамваи в 2027 году Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Тестирование трамваев, способных работать без водителя в кабине, планируется начать в России в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта.

В ведомстве уточнили, что испытания беспилотного транспорта нового типа запланированы на июль–сентябрь 2027 года. Масштабировать подобные проекты планируется в дальнейшем.

Напомним, первый российский беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. На начальном этапе в салоне или кабине находился сотрудник, который следил за движением и при необходимости мог вмешаться в управление.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно нормам, рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены - 10 часов, за исключением отдельных категорий.