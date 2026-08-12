Глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих ВВС с профессиональным праздником

Белоусов: военнослужащие ВВС демонстрируют на СВО профессионализм и отвагу. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Военно-воздушных сил (ВВС) демонстрируют на полях СВО профессионализм, отвагу и преданность Родине. Об этом в своем поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил завил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.

«Военнослужащие ВВС всегда добросовестно выполняли свой воинский долг в ходе войн и локальных конфликтов, эффективно боролись с международным терроризмом, участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в поздравлении.

Министр напомнил, что за проявленные мужество и героизм 36 человек удостоены высокого звания Героя России.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Глава военного ведомства отметил высокий профессионализм и самоотверженность российских моряков. По его словам, они успешно выполняют поставленные задачи, в том числе в ходе СВО.