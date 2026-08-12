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НовостиВ мире12 августа 2026 3:49

Посольство: граждане Норвегии обращаются с заявлениями о переселении в Россию

В Посольстве РФ напомнили об актуальности программы по возвращению соотечественников из-за рубежа
Анна ПЕТРОВА
Посольство: граждане Норвегии обращаются с заявлениями о переселении в Россию

Посольство: граждане Норвегии обращаются с заявлениями о переселении в Россию

Фото: REUTERS.

В посольство России поступают заявления от граждан Норвегии и стран Евросоюза. Местные хотят участвовать в государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС», — говорится в сообщении.

Как сообщил источник, посольство ведет активную работу в тесном контакте с МВД.

Программа по добровольному возвращению соотечественников из-за рубежа была запущена в России в 2006 году указом президента РФ Владимира Путина.

Немногим ранее российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что норвежская сторона поддерживает усиление военного присутствия ФРГ на своей территории.