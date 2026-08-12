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НовостиОбщество12 августа 2026 4:17

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Самарской области во время орошения полейвидео

При падении Ан-2 пострадал пилот, он доставлен в больницу
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время орошения полей в Самарской области, пилот получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, происшествие произошло 12 августа в селе Новая Жизнь Кошкинского района. Самолет выполнял работы по орошению сельскохозяйственных угодий, когда потерпел крушение.

Пилот получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. Следователи и криминалисты выехали на место пришествия. СК устанавливает все обстоятельства крушения.

"КП-Самара" собрал последнюю информацию о крушении самолета АН-2 в Самарской области.

Ранее KP.RU сообщал, что в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Борт выполнял плановый полет, когда связь с ним была потеряна. По данным Минобороны РФ, в результате трагедии погибли 29 человек, среди них шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Появились кадры с места падения самолета АН-2 в Самарской области 12 августа

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