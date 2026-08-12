8-летний ребенок погиб при атаке ВСУ на Новороссийск, пострадали восемь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один ребенок погиб, еще восемь получили ранения в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей.

В итоге в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Главе города поручено оказать всю необходимую помощь семье. Также пострадали восемь человек, в числе которых один ребенок. Их госпитализировали. Других пострадавших оперативно госпитализируют при необходимости.

Обломки сбитых дронов попали на 21 жилой дом. Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе приостановлена работа общественного транспорта. Причиной приостановки стали упавшие на дорогу обломки БПЛА.