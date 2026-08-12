Переживший остановку сердца актер рассказал об увиденном в потустороннем мире

Британец пережил остановку сердца и рассказал о путешествии в космос

60-летний житель Лондона, актер Шива Гривал, пережил клиническую смерть и рассказал о том, что видел потусторонний мир. Как пишет News18, сердечный приступ случился с ним, когда он проводил время с супругой Элисон.

Медики доставили мужчину в больницу. Врачи обнаружили у Гривала полную закупорку артерии. В течение семи минут его сердце не билось. Мужчина провел в коме месяц, а после пробуждения осознал ценность жизни.

Позже он вспоминал, что ощущал себя отдельно от тела, словно плавал в воде, а затем оказался в космосе. По словам мужчины, некие силы предлагали ему реинкарнацию, показывая разные жизни, но он «ясно дал понять», что хочет вернуться в свою жизнь.

Ранее в Италии скончался 13-летний мальчик по имени Маттиа, который провел девять лет в коме после отравления сыром. Трагедия произошла в 2017 году в городе Коредо (провинция Тренто). Четырехлетний мальчик съел продукт из сырого молока, загрязненного бактериями Escherichia coli. В результате Маттиа впал в кому и больше не приходил в сознание.