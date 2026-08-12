Боец Дамаск: ВСУ используют тяжелые коптеры для ретрансляции сигнала БПЛА Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ используют тяжелые гексакоптеры не только для доставки питания и боеприпасов, но и для ретрансляции сигнала управления ударными дронами. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода противодействия БПЛА с позывным Дамаск.

«С помощью тяжелых коптеров противник пытается наносить удары по подразделениям, осуществлять доставку боеприпасов и продовольствия на передовые позиции, а также использует для ретрансляции сигнала управления для ударных дронов», - поделился оператор.

Российские бойцы группировки «Север» только за прошлую неделю уничтожили более 40 таких гексакоптеров.

Ранее сообщалось, что Украина получит беспилотники с радиусом действия свыше 2000 километров. Также в Киеве разработали ударно-разведывательный беспилотник «Сокол-300», который якобы может достигать дальности полёта в 3300 километров.