Аксёнов: мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Крым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о гибели мирного жителя в результате ночной атаки украинских беспилотников. Трагедия произошла в поселке Новоселовское Раздольненского района. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«К сожалению, минувшей ночью в результате атаки вражеских беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель. Это невосполнимая потеря для семьи, близких и всех, кто знал погибшего. Искренне разделяю скорбь родных и друзей», — говорится в публикации.

Крымский лидер попросил граждан сохранять бдительность и следить за новостями, получая данные только из проверенных официальных источников.

Напомним, что массированному обстрелу с воздуха минувшей ночью также подверглись несколько городов и районов Краснодарского края. Под удар киевского режима попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Всего, по предварительным данным, было запущено несколько сотен вражеских дронов.