«Сколько стоит?»: Илон Маск заинтересовался покупкой Великобритании

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Американский предприниматель Илон Маск оставил шутливый комментарий о возможной покупке Великобритании в социальной сети X.
Миллиардер отреагировал на публикацию сатирического издания «The Babylon Bee», которое пошутило о его планах якобы приобрести Соединенное Королевство, чтобы «вернуть гражданам свободу слова».
«Сколько стоит?», — написал Маск под постом.
После этого пользователи обратили внимание на отсылку к событиям 2017 года, когда миллиардер ответил ровно такой же фразой на шутливое предложение купить Twitter (ныне X), после чего действительно приобрел компанию.
Напомним, Илон Маск назвал Великобританию полицейским государством и раскритиковал британский суд за вынесение приговора за публикации в соцсетях. Чуть позже он назвал Соединенное Королевство тюремным островом, указав на большое число арестов.