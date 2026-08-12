«Сколько стоит?»: Илон Маск заинтересовался покупкой Великобритании

Илон Маск поинтересовался стоимостью покупки Великобритании Фото: REUTERS.

Американский предприниматель Илон Маск оставил шутливый комментарий о возможной покупке Великобритании в социальной сети X.

Миллиардер отреагировал на публикацию сатирического издания «The Babylon Bee», которое пошутило о его планах якобы приобрести Соединенное Королевство, чтобы «вернуть гражданам свободу слова».

«Сколько стоит?», — написал Маск под постом.

После этого пользователи обратили внимание на отсылку к событиям 2017 года, когда миллиардер ответил ровно такой же фразой на шутливое предложение купить Twitter (ныне X), после чего действительно приобрел компанию.

Напомним, Илон Маск назвал Великобританию полицейским государством и раскритиковал британский суд за вынесение приговора за публикации в соцсетях. Чуть позже он назвал Соединенное Королевство тюремным островом, указав на большое число арестов.