На администрацию Трампа подали в суд за санкции против судей и прокуроров МУС Фото: REUTERS.

В США правозащитные организации подали коллективный иск против администрации президента Дональда Трампа. Поводом стали санкции, введенные против судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС). Заявители настаивают на том, что эти ограничительные меры незаконны и мешают наказанию за военные преступления. Об этом пишет AP News со ссылкой на Human Rights Watch*.

Истцы требуют отменить указ Трампа, который они называют атакой на международное правосудие. По их мнению, финансовые запреты вынуждают организации сворачивать свою деятельность, что нарушает американскую Конституцию. В юридической поддержке истцам помогает адвокат Эндрю Лёвенштейн, представляющий интересы объединенных групп.

К иску присоединились Комитет службы американских друзей и Центр конституционных прав. В Белом доме уже отреагировали на ситуацию, заявив, что действия МУС посягают на суверенитет США и их союзника Израиля. Ранее санкции коснулись бывшего прокурора Карима Хана, которого отстранили из-за обвинений в домогательствах.

Госсекретарь Марко Рубио объявил о начале кампании против суда, призывая страны выходить из его состава. В ответ на это несколько государств, включая Венесуэлу, уже заявили о выходе из МУС.

* – Организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ