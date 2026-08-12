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НовостиПолитика12 августа 2026 6:37

Кабмин утвердил план демографического развития Дальнего Востока

План реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока включает более 60 мероприятий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кабмин утвердил план демографического развития Дальнего Востока

Кабмин утвердил план демографического развития Дальнего Востока

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации первого этапа Стратегии демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года и до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ состоит из шести разделов и включает более 60 мероприятий. Главными целями программы являются достижение демографической устойчивости макрорегиона за счет повышения уровня и качества жизни граждан, стимулирование рождаемости и совершенствование действующих мер поддержки семей с детьми.

Кроме того, новый план призван помочь жителям Дальнего Востока успешно совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности. Отдельное внимание уделено созданию благоприятных условий для привлечения квалифицированных специалистов, молодежи и студентов в регион.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток уникальным регионом и приоритетом на 21 век. Он подчеркнул, что этот выбор подтвердила жизнь, и отметил ключевую роль региона в укреплении позиций России на глобальной арене. По его словам, развитие Дальнего Востока напрямую влияет на будущее страны.