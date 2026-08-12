Кабмин утвердил план демографического развития Дальнего Востока Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации первого этапа Стратегии демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года и до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ состоит из шести разделов и включает более 60 мероприятий. Главными целями программы являются достижение демографической устойчивости макрорегиона за счет повышения уровня и качества жизни граждан, стимулирование рождаемости и совершенствование действующих мер поддержки семей с детьми.

Кроме того, новый план призван помочь жителям Дальнего Востока успешно совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности. Отдельное внимание уделено созданию благоприятных условий для привлечения квалифицированных специалистов, молодежи и студентов в регион.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток уникальным регионом и приоритетом на 21 век. Он подчеркнул, что этот выбор подтвердила жизнь, и отметил ключевую роль региона в укреплении позиций России на глобальной арене. По его словам, развитие Дальнего Востока напрямую влияет на будущее страны.