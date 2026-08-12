ФСБ пресекла теракт в отношении сотрудника военкомата в Краснодаре Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на жизнь офицера местного военкомата. Злоумышленник планировал привести в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиль военного, но был задержан силовиками. По данным оперативников, преступление готовилось по прямому указанию украинских спецслужб.

В ведомстве уточнили, что теракт готовился точечно против конкретного сотрудника Министерства обороны РФ. Исполнитель находился под внешним контролем и должен был осуществить подрыв транспорта офицера. Благодаря своевременным действиям спецслужб преступление не было доведено до конца, и жизни военнослужащего ничего не угрожает.

Ранее стало известно о пресечении другого теракта в Приморском крае. На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали трех несовершеннолетних жителей региона, которые вынашивали планы по совершению взрыва на объекте, принадлежащем Росгвардии.

По данным следствия, все трое подростков также выполняли задания, полученные от украинских кураторов. Они поддерживали связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), собирая разведданные.