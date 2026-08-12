Два человека погибли и около миллиона остались без света из-за шторма в США Фото: REUTERS.

Мощные грозовые фронты, прошедшие по Среднему Западу Америки, привели к человеческим жертвам и масштабным отключениям энергии. По официальным данным, стихия унесла жизни как минимум двоих граждан, а без электричества остался почти миллион жителей нескольких штатов. Об этом пишет Reuters.

В округе Дженнингс штата Индиана трагедия случилась в поселке Женева. Заместитель шерифа Коди Лоу сообщил, что крупное дерево рухнуло на жилой дом, в результате чего погиб четырехлетний ребенок.

Губернатор соседнего штата Огайо Майк Девайн рассказал о еще одном погибшем в Розвилле. Причиной смерти стало внезапное наводнение, которое серьезно затруднило работу спасателей и не позволило им своевременно добраться до пострадавшего человека.

Местные телеканалы также передают информацию об еще одном инциденте в городе Портидж, что в Индиане. Там после урагана произошли взрыв и последующее возгорание в частном доме, в результате которых погиб один человек. В полиции уточнили, что причины детонации пока устанавливаются и остаются предметом проверки.

По данным специализированного портала poweroutage.us, по состоянию на полночь по местному времени на восточном побережье фиксировалось более 800 тысяч отключений. Больше всего обесточенных абонентов оказалось в Иллинойсе, Индиане, Огайо и Кентукки.

Девайн предупредил жителей, что даже после ухода грозового фронта угроза для населения не исчезнет. Он подчеркнул, что проблема паводковых вод остается крайне острой и потребует времени для устранения последствий.

Напомним, что ночью 8 августа на Нижний Новгород и Нижегородскую область обрушился мощный ураган и страшная гроза. Молнии и раскаты грома были одновременно видны во всех частях города.