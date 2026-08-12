ФНС заблокировала счета арестованного блогера Ильи Ремесло Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о приостановлении операций по счетам блогера и юриста Ильи Ремесло, обвиняемого по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства.

Как сообщается, в минувший вторник, 11 августа, налоговые органы вынесли сразу восемь решений о блокировке счетов из-за неисполненных обязательств. На сегодняшний день общая сумма задолженности по индивидуальному предпринимателю (ИП) Ремесло составляет более 52,2 тысячи рублей. Ранее, в июле, ведомство фиксировало долг чуть ниже — на уровне 51 тысячи рублей.

Напомним, Илья Ремесло, занимающийся юридической и рекламной деятельностью (ИП зарегистрировано в 2018 году), находится под стражей. 17 июля блогера задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву, где суд санкционировал его арест. По делу о распространении заведомо ложной информации об армии РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.