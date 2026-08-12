Россиянина арестовали с 360 килограммами наркотиков в США. Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском штате Луизиана арестован гражданин России после того, как при досмотре его 18-колесного грузовика полицейские обнаружили около 358 килограммов метамфетамина. Об этом пишет New York Post.

Мужчину остановили на шоссе в Денхэм-Спрингс — примерно в 20 милях от Батон-Руж. Как сообщили в офисе шерифа округа Ливингстон, водитель находился в США нелегально и подлежал депортации. В ходе обыска полуприцепа были найдены свертки с наркотиком, упакованные в фольгу. По данным местных властей, это «одна из самых крупных конфискаций метамфетамина» в истории Луизианы.

Мужчина был передан Службе иммиграции и таможенного контроля США и до сих пор находится под стражей. Причины, по которым его грузовик был остановлен для проверки, не раскрываются.

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