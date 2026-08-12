Россияне стали прохладнее относиться к Apple: готовность покупать новый iPhone заметно снизилась Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый второй россиянин больше не хочет покупать iPhone из-за проблем с российскими приложениями. Исследование Аналитического центра ВЦИОМ показало, что действия американской компании подорвали доверие пользователей.

Смартфоны давно стали незаменимыми помощниками для большинства жителей страны. Чаще всего гаджеты используют для оплаты покупок, общения в мессенджерах и получения госуслуг. Однако в последнее время западные площадки, такие как App Store, начали блокировать привычные россиянам сервисы.

О проблеме с удалением программ знают практически все владельцы телефонов. Причем 56% опрошенных считают такие действия иностранных компаний некорректными. Сильнее всего эту ситуацию ощутили на себе пользователи техники Apple.

Владельцы iPhone стали реже получать уведомления и не могут обновлять программы. Почти половина из них столкнулась с тем, что не смогла скачать нужное приложение. Из-за этого каждый второй пользователь признался, что пользоваться смартфоном стало менее удобно.

Многие владельцы iPhone испытывают разочарование и злость из-за потери доступа к важным сервисам. Они переживают, что в будущем могут лишиться привычных функций. В итоге 51% респондентов заявили, что больше не рассматривают покупку iPhone при следующей замене телефона.

Ранее ФАС возбудила дело против американской корпорации Apple. Причиной стал отказ компании предустанавливать на смартфоны с iOS российский магазин приложений.