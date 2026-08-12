СК возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на Краснодарский край Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) России официально возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с целенаправленной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на территории Краснодарского края. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в СК Российской Федерации.

Как отмечают в ведомстве, удары пришлись по мирной инфраструктуре, не имеющей отношения к военным объектам. В результате преступных действий со стороны Украины зафиксированы разрушения, а также жертвы среди мирного населения.

Напомним, в Краснодарском крае при ночной атаке дронов ВСУ два человека погибли и 12 пострадали. Одной из жертв удара стал восьмилетний ребенок в Новороссийске. Обломками БПЛА повреждены жилые дома и предприятия, а также разрушен путепровод. Почти 90 человек находятся в пунктах временного размещения.