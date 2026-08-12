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НовостиПолитика12 августа 2026 7:49

В Минцифры Казахстана прокомментировали сообщения об утечке данных граждан

Минцифры Казахстана: данных о взломе электронного правительства нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Минцифры Казахстана прокомментировали сообщения об утечке данных граждан

В Минцифры Казахстана прокомментировали сообщения об утечке данных граждан

Фото: REUTERS.

В пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана сделали официальное заявление по поводу распространяющихся в сети слухов о масштабной утечке персональных данных граждан и их размещении в даркнете.

«Министерству известно о распространяемой информации о якобы имевшей место утечке персональных данных граждан... На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что профильные специалисты проводят комплексную техническую проверку. Эксперты осуществляют детальный анализ опубликованных образцов данных, чтобы установить их подлинность и возможный источник происхождения.

Напомним, в июле этого года диалоги с китайской нейросетью DeepSeek массово утекли в Google. Сайт KP.RU дал несколько советов для того, чтобы ваши переписки с чат-ботами моделей ИИ не стали достоянием общественности.