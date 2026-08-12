«Это пиратство и разбой»: Путин жестко отреагировал на попытки Запада ограничить российские суда Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал попытки ряда зарубежных государств воспрепятствовать проходу российских торговых кораблей актами пиратства и разбоя. Глава государства подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают нормы международного морского права.

«Это пиратство и разбой», — указал глава государства.

Российский лидер предупредил, что Москва не оставит подобные выпады без внимания. По его словам, если ограничения действительно вступят в силу, Россия будет вынуждена действовать симметрично.

Ранее президент уточнял, что военно-морской флот играет одну из ключевых ролей в ходе специальной военной операции. Он также отметил, что корабельные ударные группы активно применяются на практике.

Владимир Путин добавил, что морская пехота наравне с надводными силами вносит серьезный вклад в выполнение боевых задач. Глава государства обратил внимание на эффективность высокоточного оружия, которым оснащены российские корабли.