Росздравнадзор: РФ на 100% импортозаместила ряд инсулинов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России полностью отказались от зарубежных поставок некоторых жизненно важных инсулинов. Теперь эти препараты производят исключительно отечественные компании. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что сегодня доступность инсулина для пациентов в стране стабильно обеспечена. Речь идет сразу о нескольких группах лекарств. В частности, импорт замещен отечественными аналогами для двухфазного инсулина, а также для препаратов с действующими веществами «Инсулин лизпро» и «Инсулин лизпродвухфазный».

Стоит напомнить, что ускорение процессов импортозамещения коснулось не только фармацевтики, но и цифровых технологий. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские разработчики успешно справляются с этой задачей.

По словам главы правительства, отечественные специалисты освоили выпуск не только простых системных приложений, но и сложного программного обеспечения. В основном это продукты, которые требуются для управления заводами, проектирования инженерных объектов и поддержки критически важной инфраструктуры.