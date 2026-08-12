Премьер Кулбергс: Латвия купила антидроновые системы, но забыла боеприпасы к ним. Фото: Victor Lisitsyn/GLOBAL LOOK PRESS

Латвийские власти закупили антидроновые системы, но вот необходимые для них боеприпасы приобрести забыли. Об этом сообщил премьер-министр балтийской республики Андрис Кулбергс, пишет портал Delfi.

Так, не став скрывать курьеза, объяснил инциденты с беспилотниками в стране премьер.

«Оборудование закупили, боеприпасы купить забыли», — признался Кулбергс.

Чиновник отказался уточнять, с какой именно закупкой произошла эта неприятность, и какое ведомство отвечало за приобретение вооружения. Более того, премьер даже не подтвердил, что речь идет о системах, приобретенных в период работы бывшего министра обороны Андриса Спрудса.

Латвийский премьер, допивая чашу позора, честно высказался, что, мол, Латвия называет себя великой державой в сфере дронов, однако «за этим нет реального содержания».

В июле этого года сообщалось, что, жители Латвии атакуют дроны, которые используют для проверки линий электропередачи. Люди боятся и не понимают, что это за дрон, потому пытаются сбить беспилотники струями воды из шлагов или бросают в них камни.