Суд вынес приговор убийце россиянки в Египте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Египетский суд не смягчил приговор убийце россиянки Светланы Медведевой и приговорил его к казни. Издание РИА Новости рассказало, какой приговор получил убийца россиянки.

«Суд, определяя наказание, соразмерное преступлению, не счел возможным проявить снисхождение и милосердие, приняв единогласное решение, что справедливым наказанием будет смертная казнь», — отмечается в статье.

Напомним, в Хургаде 9 октября 2025 года 31-летний Мухаммед Бадави убил россиянку, проникнув в ее квартиру с целью ограбления. Преступник скрылся, забрав деньги и мобильный телефон. Тело женщины обнаружили охранники.

Ранее KP.RU подробно рассказал историю убийства россиянки в Египте. Отмечается, что смертный приговор преступнику был вынесен еще в июле 2026 года. Однако защита потребовала пересмотреть решение судебного органа.