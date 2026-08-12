Британец думал, что потянул мышцу, и вскоре умер от редкого вида рака Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Великобритании Харми Кайнт умер от редкого рака жёлчных протоков после того, как списал первые симптомы на растяжение мышц живота. Об этом пишет Mirror.

В марте 2022 года 59-летний мужчина почувствовал боль в животе и усталость, но не придал этому значения. Через месяц симптомы не прошли, и по настоянию жены он обратился к врачу. Ему назначили таблетки от кислотного рефлюкса, однако состояние продолжало ухудшаться: появилась желтуха, потемнела моча, пропал аппетит, началась постоянная икота, подняться по лестнице стало невозможно.

Холангиокарциному, редкий вид рака жёлчных протоков, ему поставили лишь в августе после КТ. За два года мужчина перенёс множество курсов химиотерапии, операций и шесть раз попадал в реанимацию с сепсисом. В октябре 2024 года его поместили в хоспис, где он скончался в возрасте 62 лет.

Ранее KP.RU писал, что 46-летний лондонский плиточник Крис Кук несколько месяцев терпел боль в спине, считая, что просто потянул спину или неудобно заснул. Когда он наконец обратился к врачам, выяснилось, что у него рак поджелудочной железы в последней стадии, ему осталось жить от 6 до 12 месяцев.

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