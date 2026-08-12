Россиянам рассказали о случаях, когда пенсию будут перерасчитывать автоматически Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Социальный фонд России беззаявительно увеличивает страховую пенсию по старости и инвалидности при увольнении, северном стаже, достижении 80 лет и инвалидности I группы. Так, в официальном канале Соцфонда в «Макс» рассказали россиянам, когда пенсия может быть пересчитана без заявления.

«Соцфонд беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при наступлении некоторых жизненных обстоятельств. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении Соцфонда будут необходимые данные», — отмечается в сообщении ведомства.

При увольнении пенсию пересчитают с учетом индексаций за период работы. При стаже не менее 15 лет на Крайнем Севере фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 50%, не менее 20 лет в приравненных районах – на 30%. Страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также при получении инвалидности и при достижении возраста — 80 лет, пенсии пересчитываются автоматически. Добавляются фиксированные выплаты в страховую часть пенсии.

Ранее KP.RU рассказал, что можно сделать россиянам, чтобы получать пенсию в размере 130 тысяч рублей. Аналитики издания перечислили рабочие способы.

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