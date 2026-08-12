Евросоюз оправдался за намерение Латвии запретить ввоз игрушек из России Фото: REUTERS.

Евросоюз попытался оправдать запрет Латвии на ввоз из России ряда товаров, включая игрушки, книги, одежду и продукты, соображениями «общественной морали». Об этом пишет Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Парламент Латвии 23 июля принял запрет на импорт из РФ и Белоруссии книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви. Позже появилась информация о намерении распространить ограничения и на продукты — конфеты, шоколад, печенье. В Еврокомиссии заявили, что, хотя торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, допускаются исключения по соображениям «общественной морали, государственной политики или общественной безопасности».

Ранее KP.RU писал, что Евросоюз включил в 21-й пакет санкций нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии, а также ввел ограничения против 170 компаний и 48 физических лиц . В Кремле неоднократно заявляли, что Россия давно адаптировалась к санкциям и выработала к ним «иммунитет».