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НовостиВ мире12 августа 2026 8:43

Евросоюз оправдался за намерение Латвии запретить ввоз игрушек из России

Брюссель допустил исключения для Латвии, несмотря на единую торговую политику
Анна АДАМАЙТЕС
Евросоюз оправдался за намерение Латвии запретить ввоз игрушек из России

Евросоюз оправдался за намерение Латвии запретить ввоз игрушек из России

Фото: REUTERS.

Евросоюз попытался оправдать запрет Латвии на ввоз из России ряда товаров, включая игрушки, книги, одежду и продукты, соображениями «общественной морали». Об этом пишет Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Парламент Латвии 23 июля принял запрет на импорт из РФ и Белоруссии книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви. Позже появилась информация о намерении распространить ограничения и на продукты — конфеты, шоколад, печенье. В Еврокомиссии заявили, что, хотя торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, допускаются исключения по соображениям «общественной морали, государственной политики или общественной безопасности».

Ранее KP.RU писал, что Евросоюз включил в 21-й пакет санкций нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии, а также ввел ограничения против 170 компаний и 48 физических лиц . В Кремле неоднократно заявляли, что Россия давно адаптировалась к санкциям и выработала к ним «иммунитет».