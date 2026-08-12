Многодетные родители пойдут под суд за истязание ребёнка: мальчика били по голове и запирали в ванной на ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле перед судом предстанут многодетные родители, которых обвиняют в жестоком обращении с собственным сыном. По данным региональной прокуратуры, взрослые систематически издевались над мальчиком на протяжении более года.

Следствие установило, что с мая 2025-го по май 2026-го года супруги наносили ребенку удары по голове и телу, а также оставляли его на ночь взаперти в ванной комнате. Как сообщили в пресс-службе СУСК России по Тульской области, поводом для вмешательства правоохранителей стал звонок от родственницы семьи.

В мае 2026-го прибывшие полицейские нашли мальчика в темном закрытом помещении. В ведомстве уточнили, что ребенка и его четверых братьев изъяли из семьи и передали в социально-реабилитационный центр.

В отношении родителей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют истязание несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Алтайском крае перед судом предстанет 46-летний мужчина, которого обвиняют в жестоком обращении с детьми своей сожительницы.