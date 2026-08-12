Студенты разработают новые сервисы для нацмессенджера: «Макс» и Минобрнауки РФ организуют хакатон

«Макс» и Минобрнауки организуют конкурс на создание сервисов для нацмессенджера Фото: REUTERS.

«Макс» и Минобрнауки РФ объявили о начале приема заявок на новый сезон студенческого хакатона по разработке сервисов для национального мессенджера. В этом году проект стал масштабнее. Расширена линейка треков, а призовой фонд достиг 5 млн рублей. Регистрация открыта до 13 сентября.

Соревнование, проходящее при поддержке VK Образования, РТУ МИРЭА и Kazan Digital Week, ориентировано на студентов очной формы обучения. Хакатон включает онлайн-этап и очный финал по пяти направлениям. Конкурсанты смогут выбрать одно из пяти направлений: «Забота о людях», «Образовательные решения», «Досуг и развлечения», «Умный город» или «Эффективный бизнес».

Заместитель Минобрнауки РФ Андрей Омельчук отметил, что такие инициативы помогают молодым специалистам интегрировать свои разработки в реальные продукты.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова добавила: «Первый сезон показал впечатляющие результаты: ребята предложили не учебные работы, а действительно зрелые и востребованные рынком решения. Для участников это шанс создать полезный сервис для миллионов пользователей».

За две недели онлайн-этапа команды подготовят проекты к питчингу. Эксперты выберут 40 лучших команд. Финал и награждение состоятся 29 октября в Казани. Победители получат гранты до 500 тыс. рублей, а их сервисы будут внедрены на платформе «Макс».

Напомним, в начале этого года в мессенджере «Макс» проходил розыгрыш призов для участников фестиваля «Гонка Легкова». Пользователи могли выиграть гаджеты, сертификаты в спортивные магазины или персональную тренировку с олимпийским чемпионом Александром Легковым.