Глава Ростехнадзора Трембицкий: число техногенных аварий упало на 22% за пять лет. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

С 2021 года в России на 22 процента снизилось число техногенных аварий. При этом число несчастных случаев на производстве упало на 21 процент. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

«Хочу подчеркнуть, что нам удалось сохранить тенденцию снижения техногенных аварий. С 2021 года мы сократили их на 22%, а несчастные случаи на производстве – на 21%. Это ключевая, я считаю, наша задача», - отметил глава ведомства.

В июле, напомним, в Кузбассе Ростехнадзор частично приостановил работы сразу на восьми шахтах региона. Наиболее серьезные нарушения обнаружили на одной из шахт, где на 90 суток запрещено нахождение людей в выработках и остановлены все работы. Причиной стало отсутствие проектной документации и согласованного плана развития горных работ на текущий год.

При этом годом ранее Ростехнадзор фиксировал положительную динамику в Кузбассе: количество приостановок на шахтах снижалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадки солнечного затмения 12 августа: Почему люди его боятся и как оно совершит кульбит во времени