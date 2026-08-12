Тирмизи: Пакистан особенно ждёт визита Путина в 2027 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пакистан рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в 2027 году, когда в стране пройдёт саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи на пресс-конференции в «России сегодня», приуроченной к 79-й годовщине независимости республики.

«В следующем году состоится саммит глав государств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. И мы, конечно, особенно ждём визита господина Путина в Пакистан», — сказал дипломат. Он также подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений между Москвой и Исламабадом.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот в Кремле назвал отношения с Пакистаном «подлинно обоюдовыгодными». Глава государства также отметил, что Пакистан является одним из ключевых участников Шанхайской организации сотрудничества.