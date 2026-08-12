В Zoom обнаружили критическую уязвимость с помощью ИИ-модели

Фото: REUTERS.
Исследователи безопасности из компании A Security обнаружили критические уязвимости в популярной платформе Zoom, позволявшие незаметно захватить устройство пользователя. Об этом пишет Wired.
Отмечается, что для захвата устройства злоумышленнику достаточно было лишь подключиться к видеозвонку. При этом такая брешь затронула все поддерживаемые операционные системы.
Главная особенность обнаружения уязвимости - беспрецедентная роль искусственного интеллекта. Используя общедоступные ИИ-модели, специалисты выявили уязвимость и создали работающую атаку менее чем за 20 подсказок.
«Раньше для того, чтобы найти это, потребовалась бы команда из пяти человек и около шести месяцев кропотливой работы. Теперь люди могут добиться того же результата, используя менее 20 подсказок», — подчеркнул соучредитель A Security Омер Гулль.
Эксперты отмечают, что уязвимость скрывалась в сложной функции аннотирования при демонстрации экрана, где из-за закрытого кода высок риск ошибок. Угроза усугублялась высоким уровнем доверия пользователей к сервису.
«Если вы просто присоединитесь к нашему видеозвонку в Zoom, мы сможем получить контроль над вашим устройством», — предупредил сооснователь компании Йосси Торати.
Zoom оперативно выпустила обновления. Однако эксперты предупреждают, что демократизация киберугроз с помощью ИИ превращает обеспечение безопасности в неравную гонку.
Тем временем ИИ-модели компании OpenAI сами пытались совершить кибератаку, а также общались между собой в попытке организовать побег во время тестирования.
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