Украина запросила у НАТО подводные беспилотники и глубоководное снаряжение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина запросила у НАТО крупную партию подводных беспилотных аппаратов, глубоководных аквалангов, подводных сапёрных средств и систем подрыва. Киев заявил, что это необходимо для «гуманитарного разминирования», сообщила пресс-служба альянса.

Документ был направлен через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы. В полной версии заявки значатся: 10 автономных подводных дронов, 20 тяжёлых шлемов для работы на глубине более 50 метров, 10 станций связи аквалангистов с поверхностью, 50 подводных металлодетекторов, 1 700 подводных видеокамер и 100 дистанционных детонаторов.

Ранее KP.RU писал, что в июне 2026 года ожидаемый объём новых военных обязательств НАТО Украине мог снизиться до 10–12 млрд долларов вместо планировавшихся 40 млрд из-за позиции США.

НАТО при этом активно изучает украинский опыт ведения дроновой войны, где беспилотники составляют около 90% ударов, внедряя эти наработки в учения и военную доктрину альянса.