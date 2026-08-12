В Турции прокомментировали создание нового альянса по примеру НАТО

Реджеп Эрдоган, глава Турции Фото: REUTERS.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили Мекканское соглашение о совместной обороне, не направленное против конкретного государства. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган газете Asharq Al Awsat.

«Мекканское соглашение о совместной обороне, основанное на понимании того, что проблемы региона должны решаться самими его участниками, является проявлением стратегической воли, базирующейся на мире, стабильности, солидарности и коллективном сдерживании, а не на формировании блока, нацеленного против какой-либо отдельной страны», — резюмировал президент Турции.

Он подчеркнул, что подобное соглашение — это исторический шаг для трех государств, которые входят в состав альянса. По сути, он создан на примере НАТО. Некоторые положения союза повторяют статьи кодекса НАТО о взаимной ответственности при нападении на какую-нибудь одну страну, входящую в альянс.

Эрдоган заявил, что будущее региона должно формироваться с учетом воли стран и без «навязанных извне рецептов». Турция выступает за региональный порядок, основанный на уважении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и совместном развитии.

Ранее KP.RU подробно рассказал о новом военном альянсе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Аналитики издания раскрыли главные цели его создания.