В Британии образовался дефицит очков для наблюдения за солнечным затмением Фото: Shutterstock / FOTODOM

В Британии возник острый дефицит специальных очков для наблюдения за солнечным затмением. Ажиотажный спрос на аксессуары с защитными фильтрами в некоторых магазинах привел к образованию длинных очередей. Об этом сообщила телекомпания Би-би-си.

Пик астрономического явления в Лондоне прогнозируется на 19:13 по местному времени. Продавец одной из булочных, где торгуют очками, рассказал, что реализовал около сотни таких товаров только за одно утро. Посетители выстраиваются в очередь, которая выходит далеко за пределы заведения.

Защитные очки закончились даже в Королевских музеях Гринвича, расположенных рядом с обсерваторией. Попытки приобрести их через интернет также не спасают ситуацию, так как доставку обещают лишь на следующий день после затмения.

В родительских чатах обсуждение поиска очков стало самой горячей темой. Родители делятся информацией о точках продаж и рекомендуют специальные каналы в мессенджерах, где отслеживают наличие аксессуара.

Активно распространяются инструкции по изготовлению устройств для наблюдения из подручных средств. Британцам предлагают использовать камеру-обскуру, коробку из-под CD с зеркалом или обычный дуршлаг. Врачи предупреждают, что смотреть нужно только на спроецированное изображение, ни в коем случае не пытаясь разглядеть затмение незащищенным глазом.

Ранее KP.RU рассказал, что землян ждет уникальное солнечное затмение. Оно начнется в полночь в России 13 августа 2026 года, а закончится в Европе 12 августа.

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