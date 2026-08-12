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НовостиПолитика12 августа 2026 9:35

«Россия готова»: Путин обратился к Японии относительно Курильских островов

Путин: РФ готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Россия готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией, закреплённых за РФ в международных документах после Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией», — обратился Путин по вопросу Курильских островов.

Напомним, глава государства наблюдал за учениями с крейсера "Варяг" и отметил, что Япония имеет территориальные претензии к России из-за Курильских островов. Путин подчеркнул, что этот вопрос уже давно решён. Положения закреплены в документах по результатам Второй мировой войны.

Президент напомнил, что СССР в 1950-х подписал с Японией декларацию о мирном договоре, которую затем Япония отказалась признать. После этого Россия возобновила диалог по мирному договору, по просьбе Токио, страна была готова обсуждать спорную ситуацию.

Ранее KP.RU сообщил, что в Японии остро стоит вопрос принадлежности Курильских островов. Чиновники, которые признают реальность и называют их «заграницей», лишаются работы и репутации.

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