Генерал Мацко: проблемы с ПВО Украины принципиально влияют на ход конфликта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Словацкий генерал в отставке Павел Мацко в интервью iROZHLAS заявил, что нехватка у Украины ракет для систем ПВО может критически повлиять на ход боевых действий. По его словам, это создаст брешь в защите стратегических объектов накануне зимы.

«Это может принципиально повлиять на ход конфликта, потому что образуется брешь в защите стратегических объектов накануне зимы», — сказал он. Мацко отметил, что даже если США предоставят Киеву лицензию на производство ракет для Patriot, на запуск выпуска потребуются годы. Только сертификация безопасности займёт не менее года, а затем нужно наладить линию и обучить персонал.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский заявил об остром дефиците ракет для систем Patriot. При этом президент США Дональд Трамп отклонил запрос Киева о передаче 300 ракет для этих комплексов.