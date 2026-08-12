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НовостиВ мире12 августа 2026 9:49

Стало известно, были ли россияне на загоревшемся пароме у берегов Бали

АТОР: На загоревшемся пароме у берегов Бали российских туристов не было
Людмила МИТРОХИНА
Стало известно, были ли россияне на загоревшемся пароме у берегов Бали

Стало известно, были ли россияне на загоревшемся пароме у берегов Бали

Фото: REUTERS.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, были ли россияне на загоревшемся на Бали пароме. Отмечается, что на горящем пароме у острова Бали не было организованных туристов из России.

«Организованных российских туристов на загоревшемся у Бали пароме не было, — сообщили туроператоры», — говорится в сообщении от ведомства.

Пассажирские паромы для морских экскурсий, включая поездки на Ломбок, редко используются. Обычно они предназначены для местных жителей, хотя иногда их выбирают для комбинированных туров, подчеркнули в АТОР, добавив, что в этом случае россиян не было.

Ранее KP.RU сообщил, что у берегов Бали загорелся паром. На борту находилось более 110 пассажиров. К спасательной операции привлечено более 200 сотрудников экстренных служб. Сейчас идет эвакуация пострадавших. Но подробности инцидента не сообщаются, также неизвестно о причинах случившегося.