Российские снайперы в зоне СВО стали охотиться за одним видом техники: что стало главной мишенью Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В зоне специальной военной операции российские снайперы активно охотятся на тяжелые беспилотники противника, и главной мишенью для них стал коптер «Баба-Яга». Об этом заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников в беседе с ТАСС.

По словам Лушникова, для поражения этих целей стрелки используют как проверенные винтовки Драгунова, так и более современные модели. Руководитель концерна пояснил, что именно «Баба-Яга» на данный момент является наиболее частой добычей для российских снайперских расчетов.

Глава предприятия напомнил, что с 2023 года в войска начали массово поступать новые снайперские винтовки Чукавина. Эти образцы оружия заметно превосходят легендарную СВД по таким параметрам, как меткость стрельбы и удобство в обращении.

Лушников отметил, что тактика применения снайперов на поле боя сегодня претерпевает серьезные изменения. Оказывается, сейчас стрелки все чаще получают задания не столько по ликвидации живой силы, сколько по уничтожению вражеской техники. В связи с этим он подчеркнул, что тяжелые дроны стали приоритетной целью, и охота на них ведется постоянно.

Ранее KP.RU писал, что российские военные создали мини-версию гексакоптера «Баба-яга». Её используют для минирования и поиска БПЛА.