NYT: Иран улучшил свои навыки и научился обходить американскую ПВО Фото: Yoshio Tsunoda/GLOBAL LOOK PRESS

Иранские удары демонстрируют рост боевых навыков на фоне сокращения перехватчиков у Пентагона. Тегеран улучшил свои навыки и научился обходить американскую систему ПВО. Об этом пишет издание New York Times.

Иран атаковал американские базы в Иордании беспилотниками и ракетами, пытаясь прорвать ПВО США. На пятый день атак Тегерану удалось пробить оборону Штатов.

Используя современные ракеты, способные внезапно менять курс, Иран наносил удары по системам обороны баз, вынуждая американцев расходовать скудные запасы ракет-перехватчиков «Пэтриот». Как пишет NYT, удары показывают смертоносное слияние двух тенденций. Иран, развивая конфликт, стал более опытным противником, обходя американскую ПВО, расширяя боевые действия на Ближний Восток и привлекая союзников.

Ранее KP.RU сообщил, что у США заканчиваются запасы ракет. Штаты могут столкнуться с серьезным дефицитом оружия из-за конфликта в Иране. Из-за этого президент США Дональд Трамп передумал передать Киеву ракеты для ПВО.