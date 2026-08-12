Суд оштрафовал Telegram на 14 млн рублей за отказ удалить информацию о зацеперах Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14 миллионов рублей за отказ удалить информацию о зацеперах и экстремистских организациях. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем, Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать компанию Google на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные приложения из магазина приложений Google Play.

В марте этого года Таганским судом Москвы мессенджер Telegram был оштрафован на 35 млн рублей за пять случаев отказа в удалении информации, распространение которой ограничено/запрещено на территории Российской Федерации.

А два месяца спустя суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на семь миллионов рублей за неудаление экстремистского контента. Telegram признали виновным в нарушении части 4 статьи 13.41 КоАП России.