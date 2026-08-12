«Эта радость для нас недоступна»: мама Александра Овечкина — о бане российского хоккея

Татьяна Овечкина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мама знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, поделилась своим отношением к решению Международной федерации хоккея (IIHF), которое оставило российские сборные за бортом международных соревнований. В разговоре с агентством РИА Новости она призналась, что происходящее вызывает у неё глубокую горечь и недоумение, пишет "КП-Спорт".

По словам Татьяны Овечкиной, невозможность её сына защищать цвета национальной команды — это огромная утрата для любого спортсмена. Она подчеркнула, что выступление за родную страну всегда было для атлетов величайшей честью и настоящим праздником, однако сейчас этой радости они лишены. «К сожалению, сейчас эта радость для нас недоступна, но, увы, так сложилось. Мы ничего не можем с этим сделать», — приводит слова Овечкиной информационное агентство.

Напомним, что совет IIHF официально отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске национальных команд к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Российские хоккеисты не выступят на чемпионате мира 2027 года, молодёжном первенстве и юниорских турнирах. В ответ на это решение ФХР уже заявила о намерении обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Российские хоккейные сборные находятся под санкциями IIHF с февраля 2022 года и за это время уже пропустили пять чемпионатов мира, а также Олимпийские игры 2026 года в Милане. В конце мая 2026 года дисциплинарный совет IIHF неожиданно аннулировал январское решение о недопуске россиян к соревнованиям сезона-2026/27, однако итоговое решение совета федерации оказалось противоположным — отстранение было продлено. В качестве официальной причины отказа IIHF назвала «сохраняющиеся проблемы с безопасностью и неподкупностью в спорте». Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал действия IIHF «издевательством» над великой хоккейной державой и призвал категорически отказаться от участия в турнирах без флага и гимна. Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии ТАСС заявила, что ФХР необходимо «найти правильные аргументы и давить на них» в суде.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что совет IIHF официально продлил отстранение сборной России на сезон-2026/27, а также о том, что ФХР будет судиться с Международной федерацией хоккея в CAS и о том, что Вячеслав Фетисов назвал решение IIHF о продлении бана издевательством.