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НовостиОбщество12 августа 2026 10:32

В Новосибирске врачи извлекли личинки мухи из головы девочки после укуса

Медик объяснил, что такие случаи в Сибири — редкость
Дарья СИДОРЕНКО
В ночь с 11 на 12 августа ребенка доставили в больницу.

В ночь с 11 на 12 августа ребенка доставили в больницу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске у девочки образовался кожный миаз после укуса мухи — из места воспаления начали вылезать личинки. В ночь с 11 на 12 августа девочку доставили в больницу, врачи провели операцию, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщает КП-Новосибирск.

О случившемся в соцсетях рассказала мать ребенка.

— Бедная моя малышка, за что тебе это все, — написала сибирячка в комментариях под постом.

Кандидат медицинских наук Яков Новоселов объяснил, что для Сибири такие случаи редкость. В регионе мало насекомых, способных откладывать личинки в месте укуса. Вероятно, это была муха-журчалка.

Специалист подчеркнул, что при укусе нужно сразу обращаться к врачу — последствия удаляются только хирургическим путем. Личинок извлекают, рану обрабатывают.

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