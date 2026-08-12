В Новосибирске врачи извлекли личинки мухи из головы девочки после укуса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске у девочки образовался кожный миаз после укуса мухи — из места воспаления начали вылезать личинки. В ночь с 11 на 12 августа девочку доставили в больницу, врачи провели операцию, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщает КП-Новосибирск.
О случившемся в соцсетях рассказала мать ребенка.
— Бедная моя малышка, за что тебе это все, — написала сибирячка в комментариях под постом.
Кандидат медицинских наук Яков Новоселов объяснил, что для Сибири такие случаи редкость. В регионе мало насекомых, способных откладывать личинки в месте укуса. Вероятно, это была муха-журчалка.
Специалист подчеркнул, что при укусе нужно сразу обращаться к врачу — последствия удаляются только хирургическим путем. Личинок извлекают, рану обрабатывают.
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