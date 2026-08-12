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НовостиВ мире12 августа 2026 10:11

Джонсон нашел настоящего виновника срыва переговоров в Стамбуле в 2022 году

Джонсон отрицает вину за срыв переговоров в Стамбуле
Людмила МИТРОХИНА
Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нашел настоящего, по его мнению, виновника срыва переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью Free Press.

Бывший политик подчеркнул, что считает полной чушью то, что именно его обвиняют в срыве переговорного процесса. Он подчеркнул, что представители Франции выступили против заключения мирного договора.

«Европейские лидеры сказали, что мой визит в Киев стал причиной срыва переговоров... Они сказали, что я помешал всем планам, что сделал невозможным заключение мирного соглашения. Это полная и абсолютная чушь», — резюмировал Джонсон.

Ранее KP.RU рассказал, как президент РФ Владимир Путин описал эту ситуацию. Политик подчеркнул, что договоры были практически завершены, но потом Киев перечеркнул все достигнутые соглашения, после отвода российских войск Украина приняла решение сражаться дальше.