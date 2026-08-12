Суд оштрафовал Google на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные приложения

Суд оштрафовал Google за неудаление запрещенных в РФ приложений Фото: REUTERS.

Таганский суд Москвы назначил компании Google LLC административный штраф в размере 7,6 млн рублей за отказ удалить из магазина Google Play запрещенные в России материалы и приложения.

Как сообщает ТАСС, американская корпорация признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

Согласно материалам дела, поводом стали два составленных в отношении компании протокола. По каждому из них суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 3,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что финансовые обязательства обанкротившейся дочерней компании Google в России составляют 91,5 квинтиллиона рублей. Конкурсный управляющий Валерий Таляровский сообщил это на заседании в арбитражном суде Москвы.